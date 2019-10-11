Двух крупнейших разработчиков вертолетов в России объединят в единый Национальный центр

Новая структура, в которую войдут конструкторские бюро «Миль» и «Камов» должна заработать в 2022 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Вертолетов России». Предполагается, что сами конструкторские школы при этом будут сохранены, так же как и имена в названии «Ми» и «Ка». Объединение, по планам, должно оптимизировать деятельность производителей и усилить их позиции на мировом рынке. При этом в новом объединенном центре анонсировано 5-процентное сокращение кадров.