Двух крупнейших разработчиков вертолетов в России объединят в единый Национальный центр

Новая структура, в которую войдут конструкторские бюро «Миль» и «Камов» должна заработать в 2022 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Вертолетов России». Предполагается, что сами конструкторские школы при этом будут сохранены, так же как и имена в названии «Ми» и «Ка». Объединение, по планам, должно оптимизировать деятельность производителей и усилить их позиции на мировом рынке. При этом в новом объединенном центре анонсировано 5-процентное сокращение кадров.
2019-10-11T03:04:00+03:00
2019-10-11T03:06:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 11 октября 2019
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