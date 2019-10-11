Мигель Диас-Канель стал президентом Кубы

За его кандидатуру проголосовал парламент страны. Должность была восстановлена после того, как в начале этого года островное государство приняло новую конституцию. Основной документ ограничивает пребывание в на посту президента двумя пятилетними сроками, а также признает право частной собственности.

Диас-Канель стал первым человеком не из семьи Кастро, кто возглавил Кубу с момента коммунистической революции.