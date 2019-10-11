Суд в Германии арестовал подозреваемого в нападении на синагогу

Об этом пишет журнал Spiegel. Предполагается, что 27-летний Штеффан Баллиет в минувшую среду открыл огонь в немецком городе Галле. Он обвиняется в убийствах двух человек и покушении на жизнь еще девяти. Экстремист снимал все на камеру и вел прямую трансляцию в интернете. Кроме огнестрельного оружия преступник имел при себе несколько килограммов взрывчатки. Полиция рассматривает нападение как террористический акт.