Жители Саратова вышли на стихийный митинг из-за убийства девятилетней девочки

Ее смерть ТАСС подтвердили в региональном правительстве. Толпа отказываются покидать гаражный кооператив, где, по некоторым данным, было найдено тело ребенка — сообщает местная пресса. На опубликованных кадрах видно, что жители оцепили предполагаемое место преступления и требуют выдать злоумышленника. На одном из роликов группа полицейских ведет неизвестного мужчину, заслоняя его щитами. Является ли он подозреваемым неизвестно. Судя по данным портала «Яндекс. Карты», на въезде в кооператив, куда направляются саратовцы, образовалась большая пробка.