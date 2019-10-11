Жители Саратова вышли на стихийный митинг из-за убийства девятилетней девочки

Ее смерть ТАСС подтвердили в региональном правительстве. Толпа отказываются покидать гаражный кооператив, где, по некоторым данным, было найдено тело ребенка — сообщает местная пресса. На опубликованных кадрах видно, что жители оцепили предполагаемое место преступления и требуют выдать злоумышленника. На одном из роликов группа полицейских ведет неизвестного мужчину, заслоняя его щитами. Является ли он подозреваемым неизвестно. Судя по данным портала «Яндекс. Карты», на въезде в кооператив, куда направляются саратовцы, образовалась большая пробка.
2019-10-11T03:04:00+03:00
2019-10-11T03:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 11 октября 2019
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