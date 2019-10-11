США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики В-52Н

По данным источников «Интерфакса» на британской авиабазе приземлились три воздушных судна, способные нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты. Как отмечается, они совершили трансатлантический перелет с военного аэродрома в штате Луизиана.

В сообщении американских военных говорится, что самолеты отработали способность осуществлять операции в интересах задач командования ВВС в Европе.