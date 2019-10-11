Кремль, по некоторым данным, требует от чиновников поддержать законопроект «о значимых информационных ресурсах»

Речь идет о документе, который предполагает, что доля иностранного капитала в интернет-компаниях должна быть ограничена на уровне 20%. Ранее предложение раскритиковали глава Минкомсвязи Константин Носков, вице-премьер Максим Акимов, члены правительства и представители бизнеса. Однако, как пишет сайт The Bell, сотрудники администрации президента неоднократно обращались к членам правительства с просьбой поддержать законопроект. Как рассказали собеседники издания, Кремль просит воздержаться от публичной критики инициативы.