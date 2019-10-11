Сборная России крупно обыграла Шотландию в отборочном матче к чемпионату Европы

Встреча в Лужниках закончилась со счетом 4:0. Дважды отличился Артем Дзюба. По одному мячу забили Магомед Оздоев и Александр Головин.

Победа над Шотландией уже шестая для России в семи матчах отборочного тура. Впереди у сборной еще три игры – против Бельгии, Кипра и Сан-Марино. Чтобы пройти в следующий этап, национальной команде нужно набрать всего два очка.