Пять человек погибли и еще столько же ранены в результате дорожной аварии под Калугой

Там столкнулись грузовик и микроавтобус – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС. Автомобиль, перевозивший граждан Белоруссии, при развороте столкнулся с большегрузной машиной, ехавшей в попутном направлении, и съехал в кювет. По факту аварии проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
2019-10-11T01:03:00+03:00
2019-10-11T01:06:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:03, 11 октября 2019
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