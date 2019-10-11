Президент Украины Владимир Зеленский завершил 14-часовую пресс-конференцию

Рекордная по длительности встреча лидера страны с журналистами проходила на втором этаже киевского фуд-корта. Большая часть вопросов касалась скандала вокруг его разговора с Дональдом Трампом. Глава Украины сказал, что не хочет втягивать государство во внутреннюю политику США и что никакого давления на него оказано не было.

Другой темой для разговоров стала так называемая «формула Штайнмайера», из-за которой в стране начались массовые протесты. Зеленский отметил, что не боится «нового Майдана» и что особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР не будет введен, пока не подписан соответствующий закон.