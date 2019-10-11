Турецкие войска окружили два пограничных города на северо-востоке Сирии

В этом районе, по сведениям телеканала «Аль Джазира», армия ведет перестрелки с остатками курдских «Сил народной самообороны». Ранее Анкара объявила, что потери курдов в ходе столкновения уже превысили 200 человек. Между тем, телеканал «Аль Арабия» утверждает, что за сутки жертвами ударов турецких сил стали свыше полутора десятков мирных жителей.

Позавчера Реджеп Эрдоган начал новую военную операцию «Источник мира» под предлогом создания на турецко-сирийской границе 500-километровой зоны безопасности, свободной от курдский отрядов самообороны и террористов. Вашингтон в связи с этим грозит Анкаре санкциями.