Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения выходцам из CCCР в сговоре для финансирования избирательных компаний в США

Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения четырем американцам в сговоре для привлечения средств бизнесмена из России на финансирование избирательных компаний в США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на обвинительное заключение. В числе фигурантов выходцы из Украинской и Белорусской Советских Республик Лев Парнас, Игорь Фруман и Андрей Кукушкин, а также американский бизнесмен Дэвид Коррейа. Имя предпринимателя с российским гражданством не раскрывается.

По данным The Wall Street Journal, Парнас и Фруман были задержаны в среду в штате Вирджиния. Сегодня им должны избрать меру пресечения. Источники издания отмечают, что они помогали адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани вести дела, связанные с Украиной. Демократы в Конгрессе США вызвали их на слушания в рамках импичмента.