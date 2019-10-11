Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020

Встреча прошла в «Лужниках» и завершилась со счетом 4:0. Для нашей команды это уже шестая победа подряд в Квалификации Евро-2020. Такое происходит впервые за 20 лет. Сейчас россияне с 18 очками занимают второе место в группе. Лидирует в турнирной таблице Бельгия. На тертьем месте Кипр.

В следующем туре 13 октября подопечные Станислава Черчесова встретится в гостях с командой Кипра, а шотландцы в тот же день примут команду Сан-Марино.