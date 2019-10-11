Об этом сообщила «Интерфаксу» ее дочь Елена Папанова.
Ранее сегодня стало известно, что актриса госпитализирована в одну из московских клиник. Ее состояние оценивалось как тяжелое.
Каратаева закончила актерский факультет ГИТИСа, где и познакомилась с будущим мужем. Они поженились в мае 1945 года.
64 года — до 2014-го – Каратаева прослужила в Московском драматическом театре Сатиры. Папанов тоже был артистом этого театра. Он ушел из жизни в 1987 году.
На 96-м году жизни скончалась советская и российская актриса театра и кино, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева
Об этом сообщила «Интерфаксу» ее дочь Елена Папанова.