В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

Ими стали польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.

Это решение сложно назвать объективным. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писатель Виктор Ерофеев.

Токарчук дебютировала как писатель в 1993 году с книгой «Путешествие любителей книг». Настоящего признания она добилась с третьим романом «Первобытные и другие времена». Ее роман «Бегуны» в 2018 г. был удостоен международной букеровской премии. На счету Хандке больше 10 романов.

Сегодня станет известен обладатель Нобелевской премии мира.