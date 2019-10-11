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00:05, 11 октября 2019

Самолет Москва – Бургас совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за забывчивого пассажира

Во время полета он вспомнил, что не сдал в багаж травматический пистолет. Уже на борту он сообщил об этом бортпроводнице. Она доложила капитану и тот решил сесть в Ростове до выяснения обстоятельств, — сообщили Интерфаксу в пресс-службе управления на транспорте МВД России. Пассажира доставили в дежурную часть. Пистолет изъяли на хранение. Все документы у мужчины были в наличии. Самолет уже вылетел в пункт назначения. Теперь столичный аэропорт «Шереметьево», откуда вылетал рейс «Аэрофлота», проводит внутреннюю проверку. Кроме того, проверку начал Следственный комитет и транспортная прокуратура.



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