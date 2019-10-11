Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня прибудет в Турцию, где проведет переговоры с  Эрдоганом

Встреча пройдет на фоне начатой Анкарой операции на севере Сирии против курдов.

Тема военной операции турецких военных станет главной на переговорах Столтенберга и Эрдогана. Генсек НАТО ранее прямо не осуждал и не поддерживал действия Анкары. Он лишь призывал Турцию к сдержанности и выражал надежду, что операция будут «пропорциональной и соразмерной». По словам Столтенберга, альянс не должен допустить усугубления ситуации на Ближнем Востоке. В то же время он выразил мнение, что Анкара справедливо опасается за свою безопасность. Генсек НАТО отметил, что Турция ранее пережила множество террористических атак и приняла, по его словам, миллионы сирийских беженцев. Между тем ряд европейских стран ранее призвали Анкару прекратить операцию против курдов на севере Сирии. Среди них, в частности, Германия, Франция, Великобритания и Бельгия. А США не исключили возможность введения масштабных санкций против Турции.

Анкара объявила о начале новой военной операции в среду – целью там называют создание буферной зоны между Турцией и Сирией.