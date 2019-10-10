Куратору выставки «Осень пахана» Веронике Полонской посоветовали не проводить мероприятие в Центрально округе

По ее словам, ей позвонил человек, представился сотрудником префектуры и сказал, что чиновникам поставили «стратегическую задачу» не допустить проведение выставки. Он предупредил, что люди, которые предоставят помещение, могут пострадать. Каким образом, не уточнил, отметив, что собственника помещения на Пресне, «сейчас просто кошмарят все службы мира — по всем линиям, по всем направлениям». Полонская предоставила запись этого разговора «МБХ медиа».

В конце беседы звонивший предложил Полонской провести выставку в другом округе или другом городе, потому что там «не центр России».

Изначально выставка «Осень пахана» должна была пройти в день рождения Владимира Путина 7 октября в галерее Dordor на Ходынской улице. Однако туда приехал ОМОН, полиция и Центр «Э». В результате посетителей и организаторов выгнали, а также заварили дверь в галерею. Выставку перенесли в «Бумажную фабрику», но им начали поступать угрозы, и мероприятие снова перенесли.