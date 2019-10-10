Против трех россиянок в Пакистане возбуждено дело об убийстве надзирательницы в одной из местных тюрем

Как сообщается на сайте МИД России, инцидент произошел 8 октября в провинции Белуджистан. Там гражданки России отбывали наказание за незаконное пересечение границы. Их задержали год назад после того как они проникли в Пакистан из Ирана вместе с восемью несовершеннолетними детьми. Они ожидали депортации. Женщины были приверженцами идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По предварительным данным полиции, убийство они совершили из-за религиозных разногласий.
2019-10-10T23:02:00+03:00
2019-10-10T23:02:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 10 октября 2019
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