Против трех россиянок в Пакистане возбуждено дело об убийстве надзирательницы в одной из местных тюрем

Как сообщается на сайте МИД России, инцидент произошел 8 октября в провинции Белуджистан. Там гражданки России отбывали наказание за незаконное пересечение границы. Их задержали год назад после того как они проникли в Пакистан из Ирана вместе с восемью несовершеннолетними детьми. Они ожидали депортации. Женщины были приверженцами идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По предварительным данным полиции, убийство они совершили из-за религиозных разногласий.