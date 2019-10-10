СБ ООН не смог согласовать совместное заявление по ситуации на севере Сирии, где Турция проводит военную операцию

По данным Associated Press, в ходе заседания за закрытыми дверями стороны сильно разошлись в позициях. Постпреды ряда европейских стран по итогам встречи распространили свое совместное заявление с призывом к Анкаре прекратить операцию. Американская сторона заняла более мягкую позицию и ограничилась заявлением о том, что США не поддерживают этот шаг со стороны Турции. В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в ходе военной операции Турции на севере Сирии всем сторонам следует проявить сдержанность. По его словам, эта военная операция «стала результатом демографического инжиниринга, который некоторые партнеры по коалиции проводили на севере-востоке Сирии». Он отметил, что Россия давно предостерегала от причисления арабских племен, которые традиционно там живут, к курдским.