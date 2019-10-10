В Лужниках в эти минуты проходит матч отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу

Сборная России играет с командой Шотландии. В случае победы подопечные Станислава Черчесова могут оформить выход в финальную часть Евро-2020. В первой игре россияне в гостях одолели соперника со счетом 2:1.

Сейчас идет первый тайм. Пока счет не открыт. Прямую трансляцию ведет Первый канал.