Британская рок-группа Smokie не смогла сегодня выступить в Екатеринбурге из-за ЧП в аэропорту «Кольцово»

Концерт был запланирован этим вечером в театре «Космос». Там отметили, что теперь выступление состоится, вероятно, уже в следующем году.

Сегодня днем в «Кольцово» совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12. У него отказали шасси. На борту произошло задымление. Его быстро ликвидировали. Никто не пострадал. Однако из-за инцидента были отменены или задержаны несколько десятков рейсов. Часть из них перенаправили в другие города.