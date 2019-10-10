Президент США Дональд Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции, если она не станет играть по правилам

По его словам, возможные действия Вашингтона из-за военной операции Анкары в Сирии предусматривают меры в финансовой сфере, а также введение санкций. Президент также написал в Твиттере, что поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта. Он отметил, что в районе атак нет американских военных, и напомнил, что пытается прекратить бесконечные войны. Ранее Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток худшим решением властей США.
2019-10-10T22:30:00+03:00
2019-10-10T22:30:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 10 октября 2019
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