В Киеве уже 12 часов продолжается пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского

Политик с 10-ти утра отвечает на вопросы журналистов на территории фудкорта.

Для большой пресс-конференции Зеленского выбрали максимально демократичную обстановку – президент собрал прессу на рынке Kyiv Food Market, который даже не стали закрывать ради этого мероприятия. Одна группа журналистов сменяла другую за большим столом с президентом во главе. Среди прочего, политик успел рассказать им о наличии плана «Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, но в чем его суть, не уточнил. При этом он готов продолжать консультации в нормандском формате, хотя уже заключенные в Минске договоренности не устраивают украинского лидера. Следующий саммит может состояться уже в ноябре.

Также Зеленский заверил, что никогда не обсуждал возможность отказаться от Крыма в обмен на возвращение Донбасса. Кроме того, он снова заявил о намерении вернуть в состав страны все территории, а также договориться об обмене заключенными с Россией. Говоря о протестах против так называемой «формулы Штайнмайера», президент Украины отметил, что готов будет уйти в отставку, если того захочет общество.

Зеленский также сказал, что отказывается публиковать стенограмму телефонного разговора с Владимиром Путиным. По его словам, это навредит обмену заключенными и прекращению войны в Донбассе.