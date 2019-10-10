В Нью-Йорке арестованы двое бизнес-партнеров личного юриста президента Трампа Руди Джулиани

Американцев украинского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана обвиняют в сговоре с целью нарушения законов о финансировании избирательных кампаний. Ранее Парнас и Фурман были также вызваны повесткой на дачу показаний в Конгресс в рамках процедуры импичмента.

Лев Парнас и Игорь Фруман являются двумя ключевыми свидетелями в расследовании Конгресса в рамках импичмента президенту Трампу. Парнас и Фруман, как давние партнеры Руди Джулиани, личного юриста Трампа, помогали ему искать грязь на Джо Байдена и давить на украинские власти с целью расследовать главного политического конкурента Трампа. По словам Парнаса, он и Фруман помогли Джулиани организовать звонок с генпрокурором Украины Игорем Шокиным в 2018 году, а также личную встречу с генпрокурором Юрием Луценко в январе 2019 года в Нью-Йорке.

Согласно обвинению, Парнас и Фруман придумали схему взноса денег в кампанию американского конгрессмена (его имя не раскрывается) и в то же время они просили его сделать так, чтобы посол США в Украине была снята с должности. В обвинении также говорится, что Парнас и Фруман работали в интересах, по крайней мере, одного украинского чиновника, для чего они сделали взнос на 325 тысяч долларов в кампанию Трампа в прошлом году. Деньги были внесены через два дня после того, как на флоридскую компанию Парнаса и Фрумана пришел банковский перевод на 1,2 миллиона долларов.

Лев Парнас и Игорь Фруман, которые ранее отказались исполнять повестку Конгресса и являться на дачу показаний в рамках процедуры импичмента, сегодня предстанут перед судом, который изберет им меру пресечения в рамках уголовного дела.