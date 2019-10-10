Следственный комитет смягчит обвинение фигуранту «московского» дела Айдару Губайдулину

По версии следствия, на акции 27-го июля он бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но промахнулся. Его обвиняли в покушении на применении насилия к представителю власти. С 9-го августа он находился под арестом. В конце сентября суд отпустил его под подписку о невыезде, вернув материалы дела в Генпрокуратуру для уточнения фабулы обвинения. Сегодня он был вызван к следователю, — рассказал «Эху» адвокат подсудимого Максим Пашков. Он отметил, что защита будет настаивать на снятии всех обвинений.

Надежды на то, что дело завершится само собой, не оправдались, — подчеркнул Пашков.