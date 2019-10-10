Зеленский сообщил о наличии у него альтернативного плана урегулирования ситуации в Донбассе

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в Киеве. Никаких подробностей плана Б он не привел. При этом он отметил, что предложения признать Крым российским в обмен на возвращение Донбасса Киеву не поступали. Также он сообщил, что говорить об автономии Донбасса при разработке законопроекта о его особом статусе не имеет смысла.