В США задержаны двое выходцев из СССР за нарушения при финансировании новой предвыборной кампании Трампа

В США задержаны двое выходцев из СССР за нарушения при финансировании новой предвыборной кампании действующего президента Дональда Трампа. По данным американских СМИ, предпринимателей из Флориды Льва Парнаса и Игоря Фрумана задержали минувшим вечером, незадолго до вылета в Вену. По делу проходят еще два человека. Их обвиняют в сговоре, представлении ложных сведений избиркому и подделке документов. Прокуратура Нью-Йорка пообещала уточнить суть обвинений в ближайшее время.