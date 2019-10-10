В США задержаны двое выходцев из СССР за нарушения при финансировании новой предвыборной кампании Трампа

В США задержаны двое выходцев из СССР за нарушения при финансировании новой предвыборной кампании действующего президента Дональда Трампа. По данным американских СМИ, предпринимателей из Флориды Льва Парнаса и Игоря Фрумана задержали минувшим вечером, незадолго до вылета в Вену. По делу проходят еще два человека. Их обвиняют в сговоре, представлении ложных сведений избиркому и подделке документов. Прокуратура Нью-Йорка пообещала уточнить суть обвинений в ближайшее время.
2019-10-10T21:31:00+03:00
2019-10-10T21:33:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 10 октября 2019
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