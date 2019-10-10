Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель избран президентом страны

За него проголосовало большинство депутатов парламента. Всего на этот пост претендовали 17 человек. Должность президента ввели в стране по итогам конституционного референдума, который состоялся в феврале. Конституция ограничивает его пребывание на этом посту двумя сроками по 5 лет, а также признает право частной собственности.