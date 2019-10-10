РЕН ТВ либо сами перевели деньги из Испании на заблокированный счет ФБК, либо хорошо знают отправителя – директор ФБК

РЕН ТВ либо сами перевели деньги из Испании на заблокированный счет Фонда борьбы с коррупцией, либо хорошо знают отправителя платежа. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Первыми опубликовал перевод канал РЕН ТВ, причем они опубликовали платежку из испанского банка. Все понимают, что ее мог получить только отправитель этого платежа. То есть они явно либо сами отправили, либо хорошо знают отправителя этого платежа. Они придумали такой хитрый план и полностью раскрыли его. Это полностью указывает на то, что это придумано какими-то политтехнологами, пиарщиками, которые просто перечислили перевод на заблокированный счет Фонда борьбы с коррупцией», — сказал он.

И.Жданов назвал происходящее попыткой «финансового удушения» Фонда.

«Понятно, что это цепочка событий, это не один шаг давления. Эти многомиллионные иски, эти уголовные дела, понятно, что есть какой-то центр по принятию решений по давлению на Фонд борьбы с коррупцией, на его ключевых сотрудников. Это единая стратегия по финансовому удушению Фонда», — сказал он.

Директор ФБК добавил, что на данный момент Фонд официально еще не внесен в реестр иностранных агентов.

«Вчера они опубликовали только пресс-релиз и никаких документов не приложили. Сегодня я отправил группу юристов в Минюст для того, чтобы получить хоть какие-то документы. Нам сказали, что решения еще нет, а уведомление будет подготовлено в течение трех дней. Есть полное ощущение, что они просто пишут это решение задним числом», — сказал он.

Накануне Минюст признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом. После того, как Алексей Навальный потребовал публично представить доказательства того, что ФБК финансируется из-за рубежа, в ведомстве пояснили, что организация получила 140 тысяч рублей посредством траншей из США и Испании.