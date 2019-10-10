Путин предложил придумать вознаграждение за приверженность здоровому образу жизни

В частности, он допустил введение налоговых преференций для организаций, которые инвестируют в спортивную инфраструктуру. Кроме того, Путин предложил подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок спортивных инструкторов. В ходе заседания совета по развитию физкультуры и спорта в Нижнем Новгороде президент отметил, что возможно достичь показателя 55% регулярно занимающихся спортом граждан к 2024-му году. По его словам, это важно, поскольку за такими планами стоят повышение уровня здоровья нации и активного долголетия.