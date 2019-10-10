Инспектор ДПС в Петербурге получил 3 года колонии за взятку от националиста Вячеслава Дацика

Он также оштрафован на 150 тысяч рублей. Кроме того, в течение 3-х лет ему запрещено заниматься деятельностью по охране правопорядка. По версии следствия, капитан полиции Сергей Павлов в начале мая остановил в Петербурге автомобиль «Инфинити», за рулем которого находилась супруга Дацика Виктория Малмыгина. Она была в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Инспектор предложил ее отпустить без составления протокола за 30 тысяч рублей. Дацик передал ему деньги в служебном автомобиле. Полицейский признал свою вину.
2019-10-10T21:02:00+03:00
2019-10-10T21:02:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 10 октября 2019
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