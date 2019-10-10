Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, заявил о намерении вновь идти в Москву, чтобы провести обряд изгнания Путина. По его словам, поход носит исключительно мирный характер. Речь не идет о немедленном продолжении мероприятия, — пояснил «Эху» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

О начале пешего похода в Москву Габышев объявил в марте этого года. По пути к нему начали присоединяться сторонники. В середине сентября его задержали и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой Габышев был признан невменяемым. В конце следующей недели адвокаты ожидают заключения сторонней экспертизы, которая должна это определить. Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде.