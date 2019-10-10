Z Архив новостей новости
5 13 6 2279
Эксклюзив Эха 21:01, 10 октября 2019

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, заявил о намерении вновь идти в Москву

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, заявил о намерении вновь идти в Москву, чтобы провести обряд изгнания Путина. По его словам, поход носит исключительно мирный характер. Речь не идет о немедленном продолжении мероприятия, — пояснил «Эху» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

О начале пешего похода в Москву Габышев объявил в марте этого года. По пути к нему начали присоединяться сторонники. В середине сентября его задержали и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой Габышев был признан невменяемым. В конце следующей недели адвокаты ожидают заключения сторонней экспертизы, которая должна это определить. Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 октября Поздравить…

5 253 6 5376 08.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 9 октября Поздравить…

5 254 6 5721 09.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 7 октября Поздравить…

5 242 6 8321 07.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? В истории каждого народа есть страницы, смириться с которыми совершенно невозможно…

5 433 6 34949 04.10
8читать ;смотреть
Kистория, вторая мировая, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора…

5 318 6 27393 04.10
Kукраина, школы, законы, образование, русский язык, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

От этой истории очень дурно пахнет Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом…

5 117 6 11987 07.10
Kсша, рф, политика, депутаты, задержания, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Используешь людей — будь добр оплатить их издержки Справедливо было бы направить донаты, которые Алексей регулярно просит у сочувствующих ему людей, на выплату пособий тем семьям, которые утратили кормильцев на весь период их нахождения в местах лишения свободы…

5 215 6 22725 08.10
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ В тюменской школе учитель кричал матом на детей. Ученики сняли всё на видео В тюменской школе учитель кричал матом на детей. Ученики сняли всё на видео В школе №2, где произошел конфликт девятиклассников с учителем, не стали комментировать инцидент — директора не оказалось на месте…

5 47 6 5659 15:18
8читать ;смотреть
Kтюмень, школа, дети, видео, скандалы, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

До конца вместе В день 7 октября близкие и друзья Владимира Путина будут отмечать его появление на свет. А другая часть страны — близкие, друзья Анны Политковской — будут склонять головы в день ее памяти…

5 114 6 15863 07.10
Kполитика, общество, путин, политковская, события
Блоги

+ В небе над Голливудом легкомоторный самолет вывел надпись «VVP67» В небе над Голливудом легкомоторный самолет вывел надпись «VVP67» Жители Лос-Анджелеса выложили фото в социальных сетях. Они предположили, что таким образом неизвестный поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина…

5 77 6 12057 08.10
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России»...

5 124 6 19925 04.10
Kсоликамск, сизо, дети, патриотизм, фото, события
Блоги

+ В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В ролике более 200 юнармейцев выстроились в надпись со словами «Путин Тува» и сердечком. При этом видно, что дети преклонили одно колено, а некоторые и оба…

5 201 6 37902 07.10
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, путин, дети, события
Блоги

«Замалчивание или искажение исторических событий показывают слабость правового государства» Обращение Анатолия Вилкова, академика РАХ, ответственного секретаря Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны к Владимиру Путину…

5 85 6 15961 05.10
Kистория, культура, минкульт, путин, события
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Путин – государственник, который сделал невероятное Я хвалил Путина за создание государства. По сравнению с тем, что у нас было в 90-м году, это государство, слава тебе, господи. У этого государства появились заводы, которых просто не существовало…

5 75 6 14342 11:26
Блоги

В Якутске прошел согласованный пикет в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом Участники держали плакаты «Свободу шаману!», «Россия с тобой!», «Я/Мы шаман» и «Нет карательной медицине»...

5 38 6 7283 05.10
Kякутия, пикеты, общество, фото, события
Новости

Житель Якутска Александр Габышев, называющий себя шаманом, объявил о возобновлении похода в Москву Это будет уже вторая попытка провести «обряд изгнания Путина» – в сентябре мужчина был задержан на пути в столицу…

5 27 6 5348

Популярное за неделю

Новости

Депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что ее коллега Инга Юмашева сама несет ответственность за инцидент в Нью-Йорке На прошлой неделе Юмашеву задержали и допросили сотрудники ФБР в американском аэропорту…

5 24 6 127726
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ничего близко в словах Прокопьевой нет, что является оправданием терроризма. Если эти слова нельзя говорить, то получается, что можно говорить только «вечернему мудозвону»...

5 87 6 91948 05.10
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Почему следственные органы не нашли заказчиков Анны Политковской?
5 51 6 13305 07.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Помашите ему рукой Прямо одна страна – два мира. Раскол в государстве. Трещина между начальством и остальными, которая стала уже пропастью. Главный отходит от этой пропасти в сторону своих, все дальше и дальше…

5 295 6 219773 05.10
Kпутин, общество, власть, рф, события
Блоги

Артемий Троицкий работник субкультуры

+ Эгоманьяк Соловьев и песня Гребенщикова Эгоманьяк Соловьев и песня Гребенщикова Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую сатирическую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М»...

5 77 6 75133 07.10
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, видео, телевидение, музыка, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8102474
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4221284

Сегодня в эфире