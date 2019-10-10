Суд в Анкаре освободил из-под стражи трех подозреваемых по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова

В их числе организатор выставки, на которой было совершено преступление, Тимур Озкан, — сообщает ТАСС. Сейчас по делу проходят 25 подозреваемых, среди которых проповедник Фетхуллах Гюлен. Следующее заседание назначено на 29 ноября.

Карлов был убит 19-го декабря 2016-го года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, был убит на месте. В российском МИДе произошедшее квалифицировали как теракт.