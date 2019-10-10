Минкомсвязи по-прежнему не поддерживает законопроект о значимых IT-ресурсах

Ведомство направило в правительство проект отрицательного отзыва на документ, ограничивающий иностранное владение такими ресурсами на уровне 20%. Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по информполитике представитель министерства. В свою очередь, гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина отметила, что данный законопроект может нанести вред инвестиционному климату в России.