Тверской суд Москвы оштрафовал фонд «Общественный вердикт» на 400 тысяч рублей по закону об иноагентах

Его директор Наталья Таубина по аналогичному обвинению оштрафована на 250 тысяч. Причиной составления протокола стало отсутствие соответствующей маркировки на сайте организации. По словам представителя фонда, жалобу в ФСБ направил некий гражданин.
2019-10-10T20:31:00+03:00
2019-10-10T20:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 10 октября 2019
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