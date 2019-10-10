Фигуранту «московского» дела Айдару Губайдулину предъявят новое обвинение – в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Это более мягкое обвинение, нежели предыдущее, — сообщил Русской службе Би-би-си его адвокат Максим Пашков после их совместного посещения следователя. При этом он отметил, что стороне защиты пока не сказали, в чем эта угроза выразилась.

По версии следствия, программист Айдар Губайдулин на акции 27-го июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но промахнулся. Его обвинили в покушении на применение насилия к полицейскому. С 9-го августа он находился под арестом. В конце сентября суд отпустил его под подписку о невыезде, вернув материалы дела в Генпрокуратуру для уточнения фабулы обвинения.