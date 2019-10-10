В США задержаны двое помощников адвоката президента Дональда Трампа по украинскому делу

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, речь идет бизнесменах из Флориды Льве Парнасе и Игоре Фрумане. Они — выходцы из бывших советских республик и были донорами протрамповского комитета по сбору средств. Адвокат Руди Джулиани называл их своими клиентами. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, на которые ссылается издание, оба мужчины пожертвовали в мае прошлого года на кампанию республиканцев 325 тысяч долларов. Сегодня они должны предстать перед судом, который изберет для них меру пресечения. Агентство Reuters со ссылкой на источники добавляет, что Парнас и Фруман планировали вылететь в Вену накануне вечером, но их задержали незадолго то вылета.