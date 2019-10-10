Число жертв обстрелов сирийскими курдами турецких городов на границе с Сирией возросло до 6-ти

Еще 70 ранены. В числе погибших грудной ребенок. Об этом сообщает телеканал NTV.

О начале военной операции на севере Сирии Анкара объявила накануне. В тот же день турецкая авиация совершила удары по позициям курдских формирований. Сегодня было официально объявлено о начале наземной операции. По данным агентства «Анадолу», за это время Турция взяла под контроль семь населенных пунктов. В свою очередь, близкие к курдам сирийские СМИ отмечают, что сейчас идут ожесточенные бои в городе Рас-эль-Айн.

Турецкая операция в Сирии ведется в интересах США. Такое мнение в эфире «Эха» высказал финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан.

Мовчан также высказал мнение, что текущая операция в Сирии может увеличить приток беженцев в Европу.