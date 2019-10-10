Преподаватели сибирского филиала РАНХиГС пожаловались на низкие зарплаты

Более 100 человек подписали соответствующее обращение к ректору, — сообщает ТАСС со ссылкой на профсоюзный комитет работников института. Там отметили, что обратились к преподавателям за поддержкой, поскольку директор опровергает информацию, изложенную в обращении. В пресс-службе вуза сказали, что в настоящий момент работает двусторонняя переговорная комиссия, которая представляет интересы администрации и трудового коллектива. Появление жалобы они назвали попыткой давления на руководство.

Ранее работники института написали открытое обращение для СМИ, в котором высказали недовольство работой директора института Сергея Сверчкова. Они также жалуются на высокую нагрузку и низкие зарплаты. Сам директор назвал зарплату одной из самых высоких в Новосибирске.