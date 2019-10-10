В ЕСПЧ направлена первая жалоба из-за митинга 26 марта против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней

Ее подали адвокаты проекта «Правовая инициатива» от имени находящегося под арестом представителя Совета тейпов и Ингушского комитета национального единства Ахмета Баракоева. Как сообщила «МБХ медиа» адвокат Ольга Гнездилова, заявитель обращает внимание Европейского суда на то, что сразу после митинга глава республики призвал «сажать организаторов в тюрьмы», что вскоре и было сделано. Заявитель жалуется, в частности, на нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство, права на свободу собраний и объединений. Кроме того, в жалобе говорится о воспрепятствовании обращению в ЕСПЧ в связи с обыском и изъятием документов в офисе «Правовой инициативы», которая оказывает юридическую помощь Барахоеву и другим задержанным.