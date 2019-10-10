МИД РФ рассказал об убийстве россиянками надзирательницы в тюрьме Пакистана

Как сообщает ведомство, данный инцидент произошел 8 октября. В тюрьме «Гаддани» женщины ожидали депортации в Россию. Против них возбудили уголовное дело, россиянок обвиняют в преднамеренном убийстве. Обстоятельства произошедшего выясняет генконсульство России в Карачи.

Россиянки были задержаны в сентябре 2018 года, когда женщины и восемь несовершеннолетних детей незаконно пересекли границу с Ираном. Как сообщает МИДа, женщины являются сторонницами запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Из Пакистана они пытались попасть в Афганистан, а там присоединиться к отделению террористов «Вилаят Хорасан»(его деятельность также запрещена на территории России).