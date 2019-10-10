В ЦБ рассказали о новом способе хищения средств с банковских карт

Как сообщает РИА Новости, злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банка, узнают от них информацию и крадут деньги. В Центробанке подчеркнули, что звонки делаются с телефонных номеров, идентичных номерам колл-центров кредитных организаций. Эта технология позволяет мошенникам успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков. Также в ЦБ отметили, что такая схема успешно работает и за счет низкого уровня «компьютерной гигиены». В частности, это касается переходов по ссылкам из непроверенных источников на зараженные сайты и скачивание сомнительных приложений.
2019-10-10T19:31:00+03:00
2019-10-10T19:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 10 октября 2019
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