В ЦБ рассказали о новом способе хищения средств с банковских карт

Как сообщает РИА Новости, злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банка, узнают от них информацию и крадут деньги. В Центробанке подчеркнули, что звонки делаются с телефонных номеров, идентичных номерам колл-центров кредитных организаций. Эта технология позволяет мошенникам успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков. Также в ЦБ отметили, что такая схема успешно работает и за счет низкого уровня «компьютерной гигиены». В частности, это касается переходов по ссылкам из непроверенных источников на зараженные сайты и скачивание сомнительных приложений.