МВД предлагает штрафовать родителей и законных представителей за курение детей

Об этом сообщается на сайте ведомства. Размер штрафа может составить порядка полутора-двух тысяч рублей. О намерении МВД ввести административную ответственность для родителей за курение несовершеннолетних сообщалось сегодня утром со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Отмечалось, что норму планируется закрепить в новой редакции КоАП. Предлагаемое наказание в документе не уточнялось.
2019-10-10T19:30:00+03:00
2019-10-10T19:35:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 10 октября 2019
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