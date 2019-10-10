МВД предлагает штрафовать родителей и законных представителей за курение детей

Об этом сообщается на сайте ведомства. Размер штрафа может составить порядка полутора-двух тысяч рублей. О намерении МВД ввести административную ответственность для родителей за курение несовершеннолетних сообщалось сегодня утром со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Отмечалось, что норму планируется закрепить в новой редакции КоАП. Предлагаемое наказание в документе не уточнялось.