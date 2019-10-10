Программисту Айдару Губайдулину 15 октября предъявят новое обвинение

Программисту Айдару Губайдулину, который на акции в Москве бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, 15 октября предъявят новое обвинение. Об этом его адвокат Максим Пашков сообщил «Новой газете» после встречи со следователем. По его словам, подробности обвинения защите не уточнили. Он предположил, что это будет вновь «покушение на нападение на полицейского».

Во время акции 27 июля Губайдулин бросил в сторону силовиков пластиковую бутылку, но промахнулся. С 9 августа он находился под арестом, пока в конце сентября суд не отпустил его под подписку, вернув материалы в Генпрокуратуру для уточнения фабулы обвинения.