Петербургский госуниверситет не собирается полностью отказываться от зданий в центре города

Он оставит за собой дома на Университетской набережной. Это стало известно сегодня в ходе презентации проекта нового кампуса в Пушкине.

Общая площадь новых зданий превысит миллион квадратных метров. Стоимость проекта 45 миллиардов рублей. В Пушкинском районе построят новые учебные корпуса, спортивные сооружения, медицинский комплекс, общежития и конгресс-центр. Предполагается, что в кампусе будут жить и учиться около 25 тысяч человек. Места в общежитиях пообещали давать жителям Петербурга и Ленобласти. Пользоваться объектами единого кампуса смогут не только универсанты, но и все горожане. В прилегающих к новому кампусу районах живет около полумиллиона человек. Рядом с единым кампусом построят технологическую долину — научно-конструкторский комплекс, который объединит технопарки и опытные производства.

Как сообщает Фонтанка.ру, вопрос транспортной доступности должны решить железнодорожная магистраль Москва — Петербург со станцией в долине, а также скоростной трамвай Купчино – Шушары – Славянка. Предпосылками для переезда в Университете назвали территориальную разобщенность вуза. Там говорят, что расстояние между отдельными зданиями превышает 50 км. В среднем студент в течение шести лет обучения примерно год проводит в транспорте, а идея переезда в единый кампус появилась век назад.

Письмо протеста против переезда Университета подписали более тысячи трехсот человек, которые причастны к ВУЗу. Петицию за то, чтобы сохранить факультеты в исторических зданиях в центре Петербурга подписали более 30 тысяч человек.