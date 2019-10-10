В Гори сталинисты потребовали восстановить демонтированный в 2010 году памятник «вождю народов»

Несколько десятков человек провели шествие от дома-музея Сталина к зданию мэрии. Организаторы акции — представители Единой коммунистической партии Грузии и общественной организации «Дружба и справедливость» заявили, что если власти не согласны устанавливать памятник в центре города, где он ранее находился, его можно установить на территории сквера у дома-музея Сталина. По словам участников, это предупредительная акция, они не намерены останавливаться и будут выходить каждый день.
2019-10-10T18:32:00+03:00
2019-10-10T18:32:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 10 октября 2019
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