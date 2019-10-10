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Эксклюзив Эха 18:31, 10 октября 2019

Мещанский суд Москвы вновь оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы вновь оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах». Главе организации Льва Пономарева назначили штраф 100 тысяч по той же статье. Об этом он сам сообщил «Эху». Он отметил, что если деньги не удастся собрать, движение придется закрыть.



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