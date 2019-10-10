Мещанский суд Москвы вновь оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах». Главе организации Льва Пономарева назначили штраф 100 тысяч по той же статье. Об этом он сам сообщил «Эху». Он отметил, что если деньги не удастся собрать, движение придется закрыть.
2019-10-10T18:31:00+03:00
2019-10-10T18:32:03+03:00
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Эксклюзив Эха 18:31, 10 октября 2019
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