Он собирается провести обряд изгнания Путина. Он рассказал изданию «Якутия инфо», что поход носит исключительно мирный характер. «Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется».
О начале пешего похода в Москву Габышев объявил в марте этого года. По пути к нему начали присоединяться сторонники. В середине сентября его задержали и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой Габышев был признан невменяемым. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, объявил о намерении возобновить поход на Москву
Он собирается провести обряд изгнания Путина. Он рассказал изданию «Якутия инфо», что поход носит исключительно мирный характер. «Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется».