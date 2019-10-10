Президент Украины Владимир Зеленский отказался публиковать стенограмму телефонного разговора с Владимиром Путиным

По его словам, это навредит обмену заключенными и прекращению войны в Донбассе. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-марафоне в Киеве, Зеленский напомнил, что он верховный главнокомандующий, а не телеведущий и не должен показывать всем свои разговоры.
2019-10-10T18:30:00+03:00
2019-10-10T18:30:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 10 октября 2019
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