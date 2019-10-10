Сборная России по футболу сегодня может официально стать участником Чемпионата Европы 2020 года

После 6-ти туров в отборочной группе, где выступает наша команда, вопросов практически не осталось. Сборная Бельгии, выигравшая все свои 6 матчей, уже обеспечила себе участие в Евро. Да и россияне, имеющие на три очка меньше, могут чувствовать себя спокойно. Ближайший преследователь – команда Казахстана – отстает от нашей сборной на 8 очков.

Серьезных кадровых проблем перед игрой с шотландцами у наших тоже не наблюдается. Из тех, кто регулярно выходил в стартовом составе в нынешнем отборочном цикле, пропускает встречу из-за травмы лишь Роман Зобнин. Но Станиславу Черчесову есть, кем заменить спартаковского опорника. Отсутствие Федора Смолова тоже не смертельно. Особенно, когда в порядке Артем Дзюба.

А вот у наших соперников налицо проблемы. Пропустит встречу из-за травмы полузащитник «Норвич Сити» Кенни Маклин. Еще одитн игрок середины поля Скотт Мактоминай из Манчестер Юнайтед» не сыграет из за дисквалификации.

Напомним, что первую игру на выезде россияне у шотландцев выиграли со счетом 2-1.

Встреча сборных России и Шотландии начнется в 21.45. Трансляция на Первом канале.